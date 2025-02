Vukoje: «L’Inter un sogno, ma guai a fermarsi! Devo lavorare duro»

Il giovane 2008 Vukoje ha parlato in patria in merito al suo arrivo all’Inter. Nonostante la giovane età sembra già avere le idee piuttosto chiare. Le sue parole a Sportklub.

SOGNO – Andrija Vukoje sul suo arrivo in nerazzurro: «Sono onorato e felice di diventare un giocatore dell’Inter, uno dei migliori club del pianeta. Uno dei sogni si è avverato, ma io resto saldamente con i piedi per terra. “Arrivare all’Inter è il risultato di tanto duro lavoro e sacrificio, ed è questa la ricetta che intendo applicare nel prossimo periodo, perché è l’unico modo per realizzare gli altri sogni che ho».

Inter, Vukoje con le idee chiarissime nonostante i soli 16 anni

AMBIENTAMENTO – Ancora Vukoje che sembra avere le idee chiarissime: «Credo che in tutti gli ambiti della vita bisogna amare ciò che si fa e impegnarsi al massimo per raggiungere i propri obiettivi.” Vivo il calcio fin da quando ero piccolo, ogni giorno. Sono consapevole di essere arrivato in un grande club, sono stato accolto e accettato molto bene, mi sono ambientato rapidamente e ora, attraverso duro lavoro, fiducia in me stesso e sacrificio, voglio impormi nello staff tecnico senior dell’Inter nel periodo che verrà. Allo stesso tempo, con la maglia della nazionale giovanile del Montenegro, farò del mio meglio per guadagnarmi la convocazione nella nazionale maggiore. Nel cammino per realizzare i propri sogni bisogna procedere un passo alla volta, e ognuno di essi è estremamente importante e significativo».

LAVORO – Vukoje conclude: «Il potenziale e il talento senza grande lavoro e sacrificio non trasformano i sogni in realtà, ne sono consapevole ed è per questo che faccio affidamento principalmente sul lavoro.” Durante la mia permanenza in Montenegro, oltre ad allenarmi con il club e la nazionale, ho lavorato e mi sono allenato individualmente. Ripeto, sono felice e orgoglioso di essere arrivato all’Inter, ma con lavoro, sacrifici e grande dedizione conto di raggiungere molto di più. Passo dopo passo».