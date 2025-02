Volevo essere un Tucu, giocare Inter-Genoa (non) è un gioco da ragazzi

Il Tucu Correa potrebbe essere la vera novità di Simone Inzaghi per Inter-Genoa. L’argentino, tornato in campo per uno spezzone contro la Juventus, si gioca le sue chance per sostituire l’acciaccato Marcus Thuram.

CHANCE – La febbre Lucio Corsi ha ormai preso il sopravvento, ecco perché la sua ballad “Volevo essere un duro” si può volentieri trasformare in “Volevo essere un Tucu”. E il riferimento non può che andare a Joaquin Correa. L’argentino, dopo diverse settimane out per infortunio, è nuovamente ritornato arruolabile. Contro la Juventus un breve spezzone, mentre sabato sera si candida per una maglia dal primo minuto in caso di forfait di Marcus Thuram. Il francese oggi si è allenato a parte e da quanto filtra l’Inter predica cautela in maniera tale da riavere Tikus al 100% contro il Napoli nella sfida scudetto del primo weekend di marzo. Tra un Taremi in palese difficoltà e un Arnautovic a corrente alternata, perché non puntare sulla voglia di spaccare il mondo del Tucu Correa?

Correa verso Inter-Genoa: regalarsi un finale “da duro”

DUO – Che tango argentino sia! Lautaro Martinez insieme a Correa per guidare l’Inter nuovamente verso il successo. I nerazzurri, contro il Genoa, sono chiamati necessariamente alla vittoria. Il Napoli è a soli due punti e non sono ammessi ulteriori passi falsi. Inoltre, in caso di successo contro la squadra dell’ex Patrick Vieira, la Beneamata vivrebbe una notte da capolista (Como-Napoli in programma domenica alle 12.30). Il Tucu Correa va a caccia di un finale di stagione (l’ultima con la maglia dell’Inter) da “duro“. Quella gallina dalle uova d’oro assolutamente non ripagata per l’Inter.