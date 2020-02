Viviano, Inter accelera! Visite mediche giÃ  in corso: le ultime – AP

Viviano, Inter accelera! Visite mediche già in corso: le ultime – AP

Emiliano Viviano potrebbe tornare a brevissimo all’Inter: il club nerazzurro starebbe pensando al suo ex portiere in questo periodo di infortunio per Handanovic

VISITE MEDICHE – Alfredo Pedullà conferma la sua indiscrezione lanciata stamani. Sempre via il suo account Twitter il giornalista esperto di calciomercato di “SportItalia” rivela in questi minuti che Emiliano Viviano starebbe già svolgendo le visite mediche per tornare a difendere i pali dell’Inter. Se i test daranno esito positivo l’ex portiere nerazzurro sostituirà Samir Handanovic, attualmente fuori per infortunio, visto che le prestazioni di Daniele Padelli non si sono rivelate convincenti.