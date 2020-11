Vinicius Jr.: “Felice per vittoria contro l’Inter! Assist Rodrygo? Difesa…”

logo-real-madrid

Vinicius Jr., attaccante del Real Madrid, ha parlato al canale YouTube ‘Desimpedidos’, tornando sulla vittoria contro l’Inter in Champions League di martedì sera.

VITTORIA IMPORTANTE – Dopo una sconfitta e un pareggio, contro l’Inter è arrivata la prima vittoria in Champions League per il Real Madrid. Proprio di questo ha parlato Vinicius Jr.: «Sono felice per la prima vittoria in Champions League e per aver dato soddisfazione ai tifosi. Entrare insieme a Rodrygo e aiutare la squadra è stato davvero importante. Sergio Ramos è un giocatore importantissimo, fa sempre tanti complimenti a tutti, parla con il gruppo per sollevarci il morale e darci fiducia. È il primo ad arrivare a festeggiare dopo ogni gol, questa è una cosa importante».

GIOCATA A MEMORIA – Vinicius Jr. ha parlato anche dell’assist del gol decisivo del 3-2 per il compagno di squadra e connazionale Rodrygo, negando ogni speculazione sul fatto che il passaggio originale fosse diretto a Karim Benzema. Ecco la sua spiegazione: «L’assist lo avevo pensato per Rodrygo, non per Benzema. Quando ho ricevuto la palla, ho visto che i difensori dell’Inter stavano rientrando molto velocemente. In allenamento facciamo sempre movimenti simili, quindi mi sono basato su quello e grazie al cielo la giocata è uscita al meglio».