Vincente Champions League 2023-2024: Inter davanti al Milan!

Champions League al via tra meno di un mese ma è già tempo di quote e pronostici su chi sarà la squadra vincente. L’Inter di Inzaghi, sebbene sia la finalista perdente dell’ultima edizione, fa parte del folto gruppo di outsider della competizione ma per il momento vince il “derby” delle scommesse contro il Milan. Ecco il punto di vista attuale degli esperti in materia

CHAMPIONS IN PALIO – È iniziata la Serie A con Lautaro Martinez subito grande protagonista della prima giornata, nel successo dell’Inter per 2-0 con il Monza. Si avvicina anche il calcio internazionale, con i nerazzurri di Simone Inzaghi vogliosi di riprovarci dopo la tanta amarezza della scorsa stagione, per la sconfitta in Finale di Champions League contro il Manchester City, dopo aver giocato alla pari con la formazione di Pep Guardiola. La nuova edizione 2023/24 vede sempre i Citizens davanti nelle quote delle scommesse Champions League, pubblicate sui portali dei più famosi Bookmakers. Tutte le migliori squadre di Europa partecipano alla competizione europea più prestigiosa, dal Real Madrid al Bayern Monaco. Gli esperti hanno già redatto la lista di formazioni in pole per il successo finale. Dietro ai team colossi di Europa si piazza l’Inter, più quotata dai Book rispetto ai rivali del Milan ma – a sorpresa – non prima tra le squadre italiane.

Le squadre favorite per la Champions League

TOP CLUB STRANIERI – In attesa della conclusione degli spareggi Play-Off di qualificazione, da cui usciranno le ultime formazioni che parteciperanno ai gironi della Champions League 2023/24, tutti i siti specializzati di betting hanno stilato la classifica delle formazioni favorite per alzare il trofeo nella finalissima di Londra del 1° giugno 2024 a Wembley. Come anticipato, davanti a tutti i campioni in carica del Manchester City, quotati vincenti a 3.00. A seguire il Bayern Monaco di Thomas Tuchel a 6.00 e il Real Madrid di Carlo Ancelotti a 9.00. Ben considerato l’Arsenal di Mikel Arteta, lo scorso anno secondo in Premier League proprio dietro il Manchester City, a 11.00. Più indietro tre formazioni in cerca di riscatto. Tutte a quota 15.00: il Barcellona di Xavi Hernandez, il Paris Saint-Germain di Luis Enrique e il Manchester United di Erik ten Hag. Dietro questi nomi storici del calcio internazionale si piazzano le quattro formazioni tricolore che prenderanno parte alla competizione. Tutte piuttosto distanti dal podio europeo pronosticato.

Napoli e Inter davanti al Milan, Lazio staccata

Ildel nuovo tecnicoè la formazione italiana più considerata dai Bookmakers nella prossima edizione della Champions League. La vittoria dei partenopei è bancata a 18.00. Poco dietro troviamo proprio l’Inter di Inzaghi che, malgrado la finale raggiunta lo scorso anno, viene offerta a una quota sottostimata (secondo noi) di. Ricordiamo che nessuno avrebbe scommesso a inizio stagione sulla presenza dell’Inter all’Ataturk Olympic Stadium di Istanbul il 10 giugno scorso. È mancato quel pizzico di fortuna che sarebbe servito per vincere il trofeo, dopo una gara ben giocata e dai tanti rimpianti. Più staccati invece i rossoneri dia 36.00. Pochissime invece le speranze di vittoria assegnate alladi, molto lontana dalle prime, a 67.00. Per via di un calciomercato ancora aperto, tali quotazioni potranno subire delle fluttuazioni nel corso delle prossime settimane. Un’idea più chiara la si potrà avere in occasione della prima giornata del torneo, in programma il 19 e il 20 settembre. Il sorteggio dei gironi è previsto invece per il prossimo 31 agosto, con l’Inter destinata a partire in seconda fascia, a conclusione degli ultimi spareggi che decreteranno le formazioni che prenderanno parte alla competizione più ricca del panorama calcistico europeo. Chi vincerà?