Viktoria Plzen-Inter, Dzeko come Dumfries. Uno sotto il 6: le pagelle − CdS

In Viktoria Plzen-Inter, i nerazzurri hanno trovato il primo successo stagionale in Champions League (vedi articolo). A confezionarlo la coppia Dzeko-Dumfries. Di seguito le pagelle del Corriere dello Sport in merito a Viktoria Plzen-Inter

DUE SUPER VOTI − Bene tutta la squadra di Simone Inzaghi in Viktoria Plzen-Inter che ha sancito la prima vittoria in Champions League dopo il deludente KO all’esordio contro il Bayern Monaco. In un tardo pomeriggio con tanto turnover, fuori 4 big (Samir Handanovic, Stefan de Vrij, Hakan Calhanoglu e Lautaro Martinez), a confezionare la vittoria di Plzen ci pensano Edin Dzeko e Denzel Dumfries. Per lo un ottimo 7,5. Decimo gol in nove partite contro il Viktoria per il bosniaco (vera e propria bestia nera) e cavallo da corsa impazzito il secondo! Gara da 6,5 anche per André Onana, attento anche nelle uscite. Con lui Milan Skriniar, Alessandro Bastoni, Niccolò Barella, Marcelo Brozovic e Robin Gosens. Stesso voto per i due ex Lazio Simone Inzaghi e soprattutto Francesco Acerbi: 7. Gara di personalità del centrale 34enne, solo così può distogliere lo scetticismo intorno al suo arrivo. Sufficienza infine per Joaquin Correa, Danilo D’Ambrosio, Roberto Gagliardini e Lautaro Martinez. Questi ultimi tre entrati dalla panchina.

RIMANDATO − Henrikh Mkhitaryan l’unico giocatore dell’Inter a scendere sotto il 6. Per lui un 5,5 che lo rimanda ‘a settembre’. Arriva molto spesso alla conclusione ma la precisione è da tanto rivedere. Piccolo passo indietro rispetto a Bayern Monaco e Torino. Il senza voto della serata è Kristjan Asllani, entrato nel finale.

Fonte: Corriere dello Sport − Andrea Ramazzotti