Vigilia Sparta Praga-Inter, Inzaghi di nuovo senza Acerbi | Inter Chat LIVE

IN VIDEO – L’Inter si presenta alla sfida di Champions League contro lo Sparta Praga senza Francesco Acerbi. Per l’italiano si tratta della conferma di un’assenza che dura dalla trasferta di Verona, quando il calciatore è uscito dal campo senza la consapevolezza di dover star fuori per così tanto tempo. Sulle conseguenze della sua assenza, sia per quanto riguarda i riflessi sul rettangolo di gioco che in merito a possibili interventi sul mercato, parleremo nel consueto appuntamento settimanale con Inter Chat Live. Vi attendono Romina Sorbelli, in conduzione, e i due redattori Giulio Di Cienzo ed Elisa Luceri.

Inter Chat LIVE: tutte le info

