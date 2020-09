VIDEO – Vidal all’Inter, ci siamo! Il cileno in partenza per Milano

Arturo Vidal Barcellona

PARTENZA – Arturo Vidal è sempre più vicino a diventare un giocatore dell’Inter. Il cileno è infatti in partenza per Milano, come testimoniato da un video pubblicato dai canali social di Radio Marca e riproposto qui di seguito. L’ufficialità è prevista per la giornata di domani, al termine delle visite mediche. Finalmente, dunque, sembra giunta al termine una lunga trattativa che ha tenuto banco in questi giorni di calciomercato. Per la gioia anche di Antonio Conte, che tanto lo ha voluto in nerazzurro.