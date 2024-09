VIDEO – Udinese-Inter 2-3, Serie A: gol e highlights della partita

Udinese-Inter, partita delle 15 del sabato della sesta giornata di Serie A 2024-2025, si è concluso con il risultato di 2-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Bluenergy Stadium.

RISCATTO – Udinese-Inter 2-3 nella partita della sesta giornata di Serie A. Parte benissimo l’Inter, che ci mette una manciata di secondi a trovare la rete del vantaggio: bel recupero palla a centrocampo, la sfera finisce a Darmian che lancia Frattesi in campo aperto, diagonale sporco con il destro che non lascia scampo a Okoye e vale lo 0-1. I nerazzurri sembrano in palla, e parecchio, tanto da creare diverse occasioni da gol. Ma tutte sprecate. Al 9′ con Lautaro Martinez di testa, al 20′ con l’altro attaccante Thuram e infine al 28′ quando Frattesi di testa chiude al lato da due passi. Al 35′, però, arriva il gol del pari. E arriva ancora da cross: palla di Zemura dalla trequarti, Kabasele spizza di testa mandando fuori tempo Yann Bisseck e infila nell’angolino dove Sommer non ci può arrivare. L’Inter però c’è e in pieno recupero trova il gol del nuovo vantaggio con Lautaro Martinez. L’argentino si sblocca anche con fortuna.

Ad inizio ripresa, il Toro trova il raddoppio con una bellissima conclusione su assist di Thuram. Quando tutto sembra mettersi sui binari giusti per l’Inter, al minuto 83 un ingenuo errore in ripartenza complica le cose. Palla persa, Lorenzo Lucca riparte in campo aperto con Hakan Calhanoglu che non riesce a fermarlo e, in diagonale, trova il gol del 2-3 che riapre i giochi a sette minuti più recupero dalla fine. I nerazzurri riescono a gestire, sfiorando infine il quarto gol con Correa. Il match termina con la vittoria dell’Inter.

UDINESE-INTER 2-3 − GLI HIGHLIGHTS

Video di Udinese-Inter ripreso dal canale YouTube ufficiale della Lega Serie A.