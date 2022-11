VIDEO – TG Inter-News: tutte le ultime notizie sul mondo nerazzurro | 7 novembre 2022

TG Inter-News al via con una nuova edizione, rinnovata e sempre più digitale! In meno di 180 secondi il punto sulla giornata nerazzurra, in formato video, a firma Inter-News.it. Nella puntata odierna focus in particolare sul sorteggio di Champions League con i nerazzurri che hanno pescato il Porto nonché sul day-after del match contro la Juventus. In conduzione Romina Sorbelli

