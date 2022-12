VIDEO – TG Inter-News: tutte le ultime notizie sul mondo nerazzurro | 12 dicembre 2022

TG Inter-News al via con una nuova edizione, rinnovata e sempre più digitale! In meno di 180 secondi il punto sulla giornata nerazzurra, in formato video, a firma Inter-News.it. Nella puntata odierna focus sul ritorno della squadra ad Appiano Gentile, la vigilia di Argentina-Croazia, la missione di Inzaghi e Marotta per seguire Fabbian (vedi articolo), e la rivoluzione della Curva Nord. Il punto anche sulla situazione dell’Inter Women. In conduzione Romina Sorbelli.

TG IN NERAZZURRO – I giocatori dell’Inter sono rientrati ad Appiano Gentile dove prosegue il lavoro di avvicinamento alla ripresa del campionato. Giornata di vigilia in Qatar con i temi legati alla semifinale fra Argentina e Croazia. Un focus, inoltre, sulla “missione” al Granillo di Inzaghi e Marotta per visionare Fabbian. Ma anche temi legati alla rivoluzione della Curva Nord e le ultile sull’Inter Women di Rita Guarino. Tutto questo nell’appuntamento odierno del TG Inter-News, condotto dalla nostra redattrice Romina Sorbelli. Di seguito il TG IN di lunedì 12 dicembre 2022 pubblicato sulla Inter-News Web TV (iscriviti subito!).