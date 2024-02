VIDEO – Testa al Lecce! Inzaghi prepara dei cambi | Inter Chat

IN VIDEO − Inter Chat, nuovo format pensato per commentare tutte le notizie nerazzurre di giornata e uno spazio in cui sarete voi i protagonisti con le vostre domande e considerazioni su tutto ciò che riguarda l’Inter. Antivigilia di Lecce-Inter, match valido per la ventiseiesima giornata di campionato. Spazio alla probabile formazione, con la possibilità di vedere fra i pali Emil Audero al posto di Yann Sommer. Nel pomeriggio paventato anche il rischio di ulteriore rinvio del match contro l’Atalanta. Tutto questo e molto altro nella nostra diretta dove sono apparsi Romina Sorbelli in compagnia dei redattori Davide Conzales e Ivan Vanoni. Presente anche un ospite d’eccezione: Francesco Mercadante, scrittore, professore e redattore per il Sole 24 Ore.