VIDEO – Sanchez +31, tanti auguri! Le sue giocate in maglia Inter

Condividi questo articolo

Alexis Sanchez, arrivato all’Inter nella scorsa sessione di calciomercato in prestito dal Manchester United, compie oggi 31 anni. Per l’occasione, ecco un video delle sue migliori giocate con la maglia nerazzurra.

COMPLEANNO – 31 anni per Alexis Sanchez oggi. Classe 1988, il cileno è arrivato all’Inter la scorsa estate in prestito dal Manchester United dopo essere già stato inseguito diversi anni fa, prima che dall’Udinese scegliesse di accasarsi al Barcellona. Con la maglia nerazzurra purtroppo el nino maravilla non ha messo insieme moltissime presenze fin qui (3 in totale), complice un brutto infortunio subito in nazionale a causa di un intervento dello juventino Juan Cuadrado.

PRONTO AL RIENTRO – Nonostante ciò, Sanchez ha già trovato la via del gol in occasione della partita contro la Sampdoria, dove rimediò anche un’espulsione per simulazione (doppio giallo). Il cileno sta lavorando duramente per tornare a disposizione di Antonio Conte e disputare una seconda parte di stagione dove può dimostrarsi un’arma in più in attacco da alternare a Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. L’attaccante ha messo in mostra nelle poche partite giocate le sue qualità e la voglia di mettersi a disposizione per la squadra e per tornare a essere considerato il grande giocatore dei tempi di Barcellona prima e Arsenal poi, come dimostrato dal video qui di seguito.

Fonte: Youtube – Canale Inter Football Skills