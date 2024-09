VIDEO – Monza-Inter 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Monza-Inter, match della quarta giornata di Serie A 2024-2025, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con gli highlights della partita giocata allo Stadio Brianteo di Monza.



PARI IN RIMONTA – Monza-Inter 1-1 nella quarta giornata di Serie A. Fatica l’Inter nei primi 45 minuti. Tanto possesso palla ma poche occasioni a causa di un Monza che difende molto bene e serra le linee. I nerazzurri spingono di più sulla fascia sinistra e la prima grande occasione di questo primo tempo arriva al 26′ proprio da quella zona di campo. Dimarco mette una palla col contagiri in area, Frattesi arriva a rimorchio con uno dei suoi classici inserimenti, ma la sua conclusione esce di un soffio. Al 40′ bussano anche i padroni di casa. Bondo prova un siluro da fuori area sugli sviluppi di un calcio di punizione, brava però la difesa a murare la sua conclusione. Nella ripresa, la squadra non riesce ad accendersi. Da segnalare un tentativo poco convinto di Asllani dalla distanza al 65′. All’81’ arriva una doccia gelata. Cross dalla destra, Dany Mota stacca più in alto di Pavard in area di rigore e di testa batte Sommer. Dopo una serie di tentativi, anche abbastanza confusi, al minuto 88 arriva finalmente il gol. Scambio sulla sinistra tra Joaquin Correa e Carlos Augusto, cross in mezzo alla cieca del brasiliano che sul secondo palo trova l’inserimento di Dumfries ed entra così la palla dell’1-1.

MONZA-INTER 1-1 − GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Monza-Inter dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.