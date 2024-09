VIDEO – Manchester City-Inter 0-0, Champions League: gli highlights della partita

Manchester City-Inter, match della prima giornata della Champions League 2024-2025, si è concluso con il risultato di 0-0: questo il video con gli highlights della partita giocata all’Ethiad Stadium.

RETI INVIOLATE – Manchester City-Inter nella prima giornata di Champions League. Le due squadre provano a trovare il varco giusto per fare male, annullandosi a vicenda. Fino al 30′ quando Ederson esce per evitare un calcio d’angolo e Darmian recupera il pallone provando subito il tiro a porta sguarnita, con solo un ottimo intervento di Gvardiol a salvare il risultato. Al 36′ Haaland prova un diagonale rasoterra da fuori area e la sfera esce di un nulla a lato del palo a Sommer battuto. L’Inter non resta a guardare provandoci nel finale prima con per Thuram e poi con Carlos Augusto. Sul diagonale diagonale è attento Ederson sul suo palo. Nella ripresa, la battaglia continua. A sbloccare l’empasse ci prova Foden al 48′, con un bellissimo tiro a giro che finisce tra le mani di Sommer. Poco dopo è il turno dei nerazzurri. Ripartenza orchestrata in maniera magistrale da Thuram e Taremi, con l’iraniano che serve tutto solo Darmian a destra sulla corsa, l’esterno però non se la sente di andare al tiro e spreca di fatto una grandissima occasione. E al 75′ arriva l’occasione probabilmente più grossa della partita. L’olandese scappa sulla destra a campo aperto, palla dentro con Mkhitaryan che ci arriva e impatta all’altezza del dischetto del rigore, sparando però incredibilmente alto. Nel finale, Gundogan salta tutto solo da due passi alle spalle di Acerbi, il suo colpo di testa finisce però centrale dritto fra le mani di Sommer. Nel finale i padroni di casa provano a trovare il gol, ma l’Inter alza il fortino: finisce così 0-0 la sfida.

MANCHESTER CITY-INTER 0-0 − GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Manchester City-Inter ripreso dal canale YouTube ufficiale del club nerazzurro.