VIDEO − Lautaro Martinez è tornato: l’Inter riabbraccia il capitano!

Lautaro Martinez ha appena varcato le porte di Appiano Gentile. Il capitano ha voluto anticipare i tempi per riabbracciare l’Inter.

RIABBRACCIO – Lautaro Martinez è tornato: l’Inter riabbraccia il suo capitano. Il Toro ha voluto anticipare i tempi rientrando con un paio di giorni di anticipo per mettersi subito a disposizione della sua squadra e di mister Simone Inzaghi. Rientro molto importante per i nerazzurri, visti anche gli infortuni in attacco di Mehdi Taremi e Marko Arnautovic. Lautaro Martinez, come i suoi compagni di rientro, farà lavoro in palestra per poi rimettersi anche sul campo. Domani l’amichevole contro l’Al-Ittihad con Inzaghi che si affiderà alla coppia formata da Marcus Thuram e Joaquin Correa.

Lautaro Martinez pigliatutto: ora di nuovo l’Inter

ANTIPASTO – Lautaro Martinez prima di esordire contro il Genoa potrà anche allenarsi in un test particolarmente interessante contro il Chelsea, nell’ultima amichevole precampionato che si svolgerà il 13 agosto a Londra. Quella contro gli inglesi, sarà il test finale prima di andare a Marassi il 17 agosto. Con molta probabilità Inzaghi, proverà anche la Thu-La, con la speranza di rivedere l’affiatamento e il feeling straordinario della scorsa stagione. Ad Appiano Gentile, arriva un Toro nuovamente campione della Copa America e con lo scettro di miglior goleador del torneo.