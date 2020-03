VIDEO – Lautaro Martinez lavora duro: “Non fermiamoci!”. Testa all’Inter?

Con un video pubblicato oggi nel suo profilo ufficiale “Instagram”, Lautaro Martinez ha messo in mostra una forma eccezionale e la sua solita grinta nell’allenarsi sul tapis-roulant. Testa all’Inter o al Barcellona?

ALLENAMENTO DURO – Nonostante la sospensione del calcio e di ogni attività sportiva a causa dell’emergenza Coronavirus, Lautaro Martinez non sembra volersi fermare. Come da lui stesso ribadito su “Instagram” con la frase in spagnolo: “No paramos”, ossia “Non fermiamoci”. Una frase che accompagna una breve clip video in cui l’argentino, in smagliante forma fisica, si allena duramente in casa sul tapis-roulant. Resta da capire però dove sia la testa: ancora all’Inter o già al Barcellona? Per questo non resta che aspettare la ripresa – si spera – del campionato.