VIDEO − Lautaro Martinez, l’Inter celebra il rinnovo: ‘Il Toro è a casa’

Lautaro Martinez ha rinnovato il proprio contratto fino al 30 giugno 2029. L’Inter, dopo l’annuncio di ieri, ha appena lanciato un video per celebrare il capitano.

CASA – Lautaro Martinez e l’Inter si legano ancora fino al 2029. Ieri l’annuncio ufficiale del club nerazzurro per il super rinnovo del capitano nerazzurro, che si conferma leader e idolo della tifoseria interista. L’argentino, vincitore da protagonista dell’ultima Copa America, ha deciso di rimanere a Milano per continuare a segnare e vincere con la maglia della Beneamata. Sui propri canali social ufficiali, l’Inter ha celebrato il rinnovo del Toro tramite un bellissimo, che simboleggia l’attaccamento dell’attaccante per i colori nerazzurri e il capoluogo lombardo.

Lautaro Martinez dice sì all’Inter: passione, Dna, Cuore

SIMBOLO – Un rinnovo ricco, importante e indicativo quello di Lautaro Martinez. Dopo la breve telenovela di inizio estate e le presunte cifre da capogiro richieste all’Inter per prolungare il proprio contratto, il Toro ha deciso di accettare l’offerta da nove milioni. Dopo i rinnovi di Nicolò Barella e Simone Inzaghi, Oaktree ha messo a referto un altro prolungamento non banale. Probabilmente il più importante. Perché non solo si tratta del giocatore più forte in rosa, ma soprattutto del capitano. Lautaro Martinez, dunque, compirà esattamente 11 anni di Inter alla scadenza naturale del contratto.