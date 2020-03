VIDEO – Juventus-Inter, la carica della Curva Nord ad Appiano Gentile

Con un video pubblicato sulla pagina “Facebook” ufficiale, la Curva Nord ha voluto mostrare tutta la volontà di caricare la squadra in vista di Juventus-Inter di domani sera.

CARICA PREPARTITA – Sprezzanti del coronavirus, diversi tifosi della Curva Nord si sono presentati quest’oggi ad Appiano Gentile per caricare la squadra in vista di Juventus-Inter di domani sera. Una partita sentita, forse molto più del solito viste le premesse tra cui la presenza di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra, la lotta scudetto e le fortissime polemiche dell’ultima settimana dovute alla decisione di giocare a porte chiuse. Insomma, i tifosi nerazzurri hanno voluto a modo loro dimostrare la vicinanza alla squadra, una cosa che non sarà possibile domani sera durante la sfida, proprio come dimostra il video pubblicato dalla pagina ufficiale della Curva e riproposto qui sotto, accompagnato da questa frase: “La Nord scatena l’inferno per caricare la squadra in partenza”.