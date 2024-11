VIDEO – Inter-Venezia pazzo: polemiche a 0 | Inter-News Web TV

L’Inter ha trionfato col Venezia per 1-0, nonostante il clamoroso brivido finale con rete lagunare annullata al 97′. I nerazzurri si sono portati a meno uno dal Napoli e domenica prossima ci sarà lo scontro diretto. In mezzo il match di Champions League contro l’Arsenal. Ne ha parlato il nostro Emanuele Rossi nel suo approfondimento su Inter-News Web.it.

POLEMICHE A ZERO – Inter-Venezia 1-0 nel match valido per l’undicesima giornata di Serie A. Una partita pazza, che i nerazzurri hanno vinto con i denti, nonostante il brivido al 97′ con rete annullata a Sverko per tocco di mano sotto porta sopra le spalle di Yann Aurel Bisseck. La Beneamata ha comunque meritato la vittoria, creando tantissime occasioni e infrangendosi più volte contro Filip Stankovic, portiere di proprietà interista, e l’imprecisione di alcuni suoi attaccanti, Thuram su tutti. La vittoria è sacrosanta così come il tocco di Sverko con il pugno. Anzi, il gol era assolutamente non valido, indipendentemente dal pugno del difensore. Infatti, prima di colpire la palla, lo stesso giocatore del Venezia aveva fatto fallo su Bisseck saltando sulle spalle del tedesco poggiandosi contro entrambe le mani. Ora due sfide super per l’Inter contro Arsenal e Napoli. Nel suo approfondimento Emanuele Rossi nella nostra Inter-News Web Tv.

Inter-Venezia, l’analisi di Emanuele Rossi

