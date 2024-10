VIDEO – Inter-Torino 3-2, Serie A: gol e highlights della partita

Inter-Torino, partita del sabato alle 20.45 della settima giornata di Serie A 2024-2025, si è concluso con il risultato di 3-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio San Siro di Milano.

COME A UDINE – Inter-Torino 3-2 nella partita della settima giornata di Serie A. Il match di San Siro si stappa al ventesimo minuto, quando per un’entrata killer su Marcus Thuram, Maripan si becca il rosso. Prima l’arbitro Matteo Marcenaro estrae il giallo, ma dopo revisione al Var cambia giustamente idea espellendo il difensore. oco dopo è ancora il francese il grande protagonista: palla con il contagiri di Alessandro Bastoni, Thuram prende l’ascensore e sale in cielo mandando in rete di testa l’1-0. Al 28′ arriva il raddoppio: questa volta è Francesco Acerbi a mettere in mezzo una palla morbidissima che di nuovo Thuram va a colpire di testa. Il doppio vantaggio nerazzurro dura praticamente 30″ perché Duvan Zapata trova subito il 2-1 sfruttando l’indecisione di Yann Aurel Bisseck e della linea difensiva dell’Inter. Nella ripresa, dopo alcuni tentativi di Lautaro Martinez prima e Hakan Calhanoglu poi, è ancora Thuram a trovare il gol. Bravo il francese ad insaccare sulla ribattuta di Milinkovic Savic al colpo di testa di Lautaro. Nel finale, prima Zapata si fa malissimo da solo all’80’ e subito dopo il Torino trova il rigore per fallo di Calhanoglu su Adam Masina. Dal dischetto non sbaglia Nikola Vlasic. Proprio come a Udine, l’Inter si complica la partita in maniera autonoma ma alla fine riesce a conquistare i tre punti.

INTER-TORINO 3-2 – GLI HIGHLIGHTS

Video di Inter-Torino ripreso dal canale YouTube ufficiale della Lega Serie A.