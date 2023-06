VIDEO – Inter, ora il mercato: puntellare e non smantellare! | L’editoriale del Direttore

Il video editoriale del lunedì del direttore di Inter-News.it, Riccardo Spignesi. Terminata ufficialmente la stagione, ora è tempo di programmare la prossima. Come farlo? Attraverso il mercato. Serve migliorare la rosa e dare a Inzaghi alternative più importanti

PUNTELLARE − Per l’Inter è arrivato il momento di programmare la prossima stagione. Bisognerà farlo attraverso il mercato. Simone Inzaghi ha bisogno di qualche tassello per rendere ancor più forte e competitiva la sua squadra. Serviranno delle alternative all’altezza che possano far rifiatare i titolari e non abbassare il livello qualitativo della formazione. Un discorso anche sui diversi rinnovi di contratto. Qualcuno è pronto a lasciare, Edin Dzeko verso il Fenerbahce, mentre altri rimarranno in nerazzurro, come Stefan de Vrij. Puntellare e non smantellare, questa dovrà essere la priorità!

Di seguito, il video-editoriale del nostro direttore Riccardo Spignesi.

L’editoriale del direttore e non solo: tutte le info

