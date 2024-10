VIDEO – L’Inter omaggia Thuram: battesimo speciale che vale il successo

L’Inter ha celebrato la prima tripletta siglata con la maglia nerazzurra dal calciatore Marcus Thuram contro il Torino. Il figlio d’arte è momentaneamente primo nella classifica marcatori della Serie A insieme a Mateo Retegui.

I COMPLIMENTI – L’Inter si può fermare, per i pochi giorni di riposo concessi dall’allenatore Simone Inzaghi ai calciatori che non partiranno con le proprie Nazionali per gli impegni europei e sudamericani. C’è chi non si ferma, neppure dopo la prima storica tripletta in Serie A: il suo nome è Marcus Thuram, celebrato in grande stile dai nerazzurri sul proprio sito ufficiale e con un video pubblicato sui propri account social. Questo il commento della società meneghina: «Prima l’arcobaleno di Bastoni: perfetto, al centro dell’area. Uno stacco imperioso, la frustata di testa, la palla sul palo e poi a gonfiare la rete. Un balzo in aria anche per festeggiare. Così è iniziata la notte dell’uragano Tikus, autore di tre gol in Inter-Torino 3-2.

Poi il cross dalla sinistra di un altro difensore, questa volta Francesco Acerbi. Perfetto, ancora una volta girato in porta da un’incornata da campione. Inutile, per Milinkovic-Savic, tentare la parata.

La notte di San Siro è stata da Thuram illuminata fino in fondo: quando nel secondo tempo ha ribadito in rete di destro, trovando la sua prima tripletta in maglia nerazzurra (la seconda in carriera), ecco che i compagni sono arrivati da lui per abbracci e sorrisi speciali».

L’Inter regala ai tifosi una visione da bordocampo dei tre gol di Thuram contro il Torino