VIDEO – Inter-Milan, tutto il supporto della Curva Nord fuori da San Siro

Logo Inter maglia 2020-2021. Immagine da Inter.it

Inter-Milan (oggi alle 18.00) si giocherà all’interno di uno stadio San Siro (quasi) vuoto. Come di consueto nelle ultime gare, solo 1.000 tifosi avranno la possibilità di assistere al derby dagli spalti. Tuttavia, centinaia di tifosi nerazzurri della Curva Nord si sono trovati fuori San Siro per incitare la squadra. Ecco il video.

SUPPORTO – Inter-Milan si giocherà oggi a porte (semi) chiuse. Solo mille tifosi potranno assistervi dagli spalti. Sarà quindi un derby dall’atmosfera completamente diversa da quanto siamo abituati a vedere. Specialmente se si pensa all’ultimo derby in casa nerazzurra, dove i tifosi hanno trascinato la squadra alla rimonta. E così centinaia di abbonati alla Curva Nord, il cuore pulsante del tifo Inter, hanno deciso di ritrovarsi all’esterno di San Siro, due ore prima del fischio d’inizio. Bandiere, sciarpe, canti e tanta grinta da trasmettere alla squadra e all’ambiente, per caricarli in vista del derby. Nel video pubblicato su Twitter dal giornalista Tancredi Palmeri, tutto la carica del tifo nerazzurro, prima di Inter-Milan: