VIDEO − Inter, -1 al gran finale! Inzaghi sogna in grande. Guardiola provoca | TG Inter-News

TG Inter-News al via con una nuova edizione, rinnovata e sempre più digitale! Ecco il punto sulla giornata nerazzurra, in formato video, a firma Inter-News.it. Vigilia della finale di Champions League. Inzaghi ha parlato così come i giocatori nerazzurri e Guardiola. Poi le ultime sulle probabili

VIGILIA − Manca un giorno alla grande finale di Istanbul tra Manchester City e Inter. I nerazzurri sono a caccia del sogno Champions League, l’ultima vittoria 13 anni fa. Oggi giornata di conferenze stampa. Simone Inzaghi ha presentato l’atteso match (vedi articolo) in compagnia di Matteo Darmian, Hakan Calhanoglu e Lautaro Martinez. Quanto alla probabile formazione dei nerazzurri, per Simone Inzaghi decisione quasi fatte. Il dubbio rimane quello tra Dzeko e Lukaku, ma dovrebbe partire dal primo minuto proprio il bosniaco. In mezzo anche le parole del Ceo nerazzurro Alessandro Antonello, che ha parlato con ottimismo per la grande sfida. Questo e molto altro nell’appuntamento di oggi del TG Inter-News, curato e realizzato dalla nostra redattrice Romina Sorbelli, in conduzione nell’edizione odierna. Di seguito il TG IN del 9 giugno pubblicato sulla nostra Web TV (iscriviti subito!).

SEGUICI OVUNQUE – Sei interessato a 360° al mondo nerazzurro? Vuoi supportarci? Allora non perdere nessuna edizione del TG IN nerazzurro e nessun video in diretta sul nostro canale YouTube ma non solo. Per restare aggiornato su tutte le notizie (vedi pagina), seguici sul sito (scopri qui come fare per collaborare con noi!), sull’app (scaricala qui gratuitamente!) ma anche su tutti i canali social della nostra testata giornalistica. Ci trovi su Facebook (segui la pagina), Instagram (segui la pagina), Twitch (segui canale) e Twitter (segui l’account), oltre che su Telegram (iscriviti al canale).