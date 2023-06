VIDEO IN – Thuram è arrivato al CONI per l’idoneità sportiva!

Thuram è appena arrivato al Coni per ottenere l’idoneità sportiva. Poi nel pomeriggio si recherà in sede Inter per le firme sul contratto. Sul posto il nostro Roberto Novella

SECONDO GIRO − Thuram è al Coni. A documentarlo la nostra redazione presente sul posto. Thuram adesso farà il secondo giro di visite mediche, dopo quelle all’Humanitas, per ottenere l’idoneità sportiva. Dopodiché il francese si sposterà in Viale della Liberazione, sede dell’Inter, per firmare il nuovo contratto.

Fonte video: Roberto Novella inviato Inter-News.it