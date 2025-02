VIDEO IN – Sucic day, le prime immagini: ora visite con l’Inter

Partito ufficialmente il Sucic day. Il centrocampista croato, acquistato dall’Inter per giugno, è appena sbarcato. Le prime immagini riprese dal nostro inviato sul posto.

ECCOLO – Sucic è atterrato a Linate Prime per il suo primo giorno con l’Inter. Il centrocampista croato, come confermato alcuni minuti fa, inizia la sua giornata nerazzurra che si concluderà con la partita tra Inter e Fiorentina che si terrà allo Stadio San Siro di Milano. Sucic sarà sugli spalti. Ma prima dell’evento di questa sera, il giocatore croato si sottoporrà alle visite mediche con l’Inter, per poi mettere le firme sul nuovo contratto. Sarà a disposizione di mister Simone Inzaghi per il Mondiale per Club di giugno negli Stati Uniti. Le prime immagini raccolte dall’inviato sul posto Onorio Ferraro.

ACCORDO – Inter e Dinamo Zagabria hanno chiuso per Sucic per una cifra vicino ai 14 milioni di euro più bonus. Il ragazzo non sarà subito a disposizione di mister Simone Inzaghi, ma proseguirà il suo percorso di riabilitazione dopo l’infortunio al metatarso di novembre, proprio in Croazia. Si metterà a disposizione del mister nerazzurro a partire da giugno, quando la Beneamata partirà negli States per giocare il Mondiale per Club. Per quel periodo Sucic sarà perfettamente arruolabile.