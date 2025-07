VIDEO IN – Sede Inter, grande via vai: il resoconto! Da Camano al Bruges

In sede Inter grande via vai con l’agente di Lautaro Martinez, Alejandro Camaño ad incontrare la dirigenza nerazzurra. Ma anche i dirigenti del Bruges per l’operazione Aleksandar Stankovic. Di seguito il resoconto proprio da Viale della Liberazione dell’inviato, Onorio Ferraro.

In sede Inter giornata frenetica: il punto dell’inviato Onorio Ferraro