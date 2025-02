VIDEO IN – Inter, ultima ora di calciomercato! Le trattative in entrata e in uscita

Si avvicina il gong finale del calciomercato invernale che vede l’Inter protagonista con l’acquisto, Nicola Zalewski già in campo nel derby. Ultima ora di mercato, trattative in entrata e in uscita anche per quanto riguarda il prossimo mercato, quello estivo. Rinnovi di giovani primavera e non solo! Il nostro inviato Onorio Ferraro fa il punto della situazione direttamente dall’Hotel Sheraton di Milano.

ULTIMA ORA – Il nostro inviato Onorio Ferraro , direttamente dall’Hotel Sheraton di Milano, ha seguito da vicino le ultime ore di mercato, raccogliendo indiscrezioni e conferme sulle mosse nerazzurre. L’Inter ha chiuso questa finestra con decisione e strategia, senza farsi trascinare in operazioni rischiose, ma cogliendo un’occasione importante con Nicola Zalewski e pianificando con attenzione il futuro. Ora il mercato si chiude, ma la stagione entra nel vivo. Con una rosa competitiva e il rinforzo già protagonista, l’Inter è pronta a giocarsi tutto fino alla fine. Nessuna cessione di peso, ma operazioni mirate per alleggerire la rosa e garantire continuità a chi ha trovato poco spazio come Tomas Palacios e Tajon Buchanan. Addio definitivo per Ionut Radu. Alcune situazioni, invece, sono state rinviate all’estate, quando Marotta e Ausilio potranno muoversi con più margine sia in entrata che in uscita.

Il punto sul mercato dell’Inter direttamente dall’Hotel Sheraton di Milano