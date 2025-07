VIDEO IN – Inter, non solo Rios! Calhanoglu, situazione complicata

Giornata particolare in casa Inter, con Cristian Chivu che a sorpresa è passato in sede per fare un punto di mercato con la dirigenza. Sullo sfondo principale c’è Ederson, dell’Atalanta. Intanto su Calhanoglu non si muove nulla, se non la presenza del vicepresidente del Galatasaray a Milano. Il nostro Onorio Ferraro, inviato sotto la sede del club nerazzurro, ha fatto il punto sulla situazione. Di seguito il video.

MERCATO – Con la presenza del vicepresidente del Galatasaray a Milano, si potrebbe sbloccare in un senso o nell’altra il caso legato ad Hakan Calhanoglu. Il calciatore turco ormai ha aperto a un ritorno a Istanbul, ma il Galatasaray non ha fatto nessuna mossa ufficiale. Nel frattempo l’Inter resta vigile sui sostituti, con Rios ed Ederson dell’Altalanta nel mirino. Il centrocampista del Palmeiras resta il più abbordabile, con una cifra vicina ai 30 milioni di euro. Il punto della situazione lo ha fatto il nostro Onorio Ferraro, direttamente sotto la sede in Viale della Liberazione. Di seguito il video targato Inter-News.it.