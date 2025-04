VIDEO IN – Inter-Milan, pullman interista appena arrivato a San Siro

L’Inter questa sera sarà protagonista contro il Milan, nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Nel frattempo a San Siro è arrivato il pullman nerazzurro, tra i cori di incoraggiamento dei tifosi interisti. Di seguito il video catturato dall’inviato di Inter-News.it a San Siro, Onorio Ferraro.

IN BALLO UNA FINALE – L’Inter di Simone Inzaghi questa sera, alle ore 21.00, scende in campo a San Siro per sfidare il Milan di Sergio Conceicao. Una sfida mai banale quella tra nerazzurri e rossoneri, ancor di più quando in palio c’è la finalissima della Coppa Italia, che si giocherà all’Olimpico il prossimo 14 maggio. Lautaro Martinez e compagni infatti, dopo l’1-1 dell’andata vanno a caccia della terza finale di Coppa Italia negli ultimi quattro anni di gestione Inzaghi. Di seguito l’arrivo del pullman nerazzurro a San Siro, ripreso dall’inviato di Inter-News.it Onorio Ferraro.

Il pullman dell’Inter a San Siro in attesa della semifinale col Milan

LA SFIDA – L’Inter di Inzaghi va a caccia della finale per continuare il sogno del Triplete. Dall’altro lato, i rossoneri di Conceicao puntano ad arrivare all’ultimo atto di Roma per salvare quantomeno la stagione, visto il nono posto in classifica e l’improbabile arrivo in Champions League. Prima della partita sarà rispettato un minuto di silenzio per commemorare la scomparsa del Santo Padre Papa Francesco.