VIDEO IN – Inter, il punto sul mercato dalla sede del club

Il mercato dell’Inter non si ferma in questi giorni, il nostro inviato dalla sede nerazzurra Roberto Novella fa il report della giornata in chiave estiva.

RIEPILOGO DI MERCATO – Poco movimento oggi nella sede dell’Inter. Ma il mercato prosegue spedito in vista della nuova stagione. Per Onana sirene inglesi, con il club nerazzurro in caso di partenza è pronta a fiondarsi su Vicario. Occhio anche alla situazione relativa a Frattesi, con la Juventus che tenta il sorpasso.