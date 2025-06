VIDEO IN – Inter, Chivu post Inzaghi? Niente Fabregas: il punto sull’allenatore

Giornata intensa in casa Inter, con la ricerca dell’allenatore che prosegue. Dopo il nulla di fatto con Cesc Fabregas, ora si fa avanti la candidatura di Cristian Chivu. Il nostro Onorio Ferraro, inviato sotto la sede del club nerazzurro, ha fatto il punto sulla situazione. Di seguito il video.

POST INZAGHI – Il tema panchina Inter prosegue in maniera costante. Nelle ultime ore, non ci si è fermato un minuto. Dall’ipotetico incontro di ieri sera tra Cesc Fabregas e Piero Ausilio a Londra, alla comunicato del Como questa mattina, che ha chiuso praticamente le porte ad un eventuale arrivo del tecnico spagnolo sulla panchina dell’Inter. Poco fa anche le ultime parole del presidente Mirwan Suwarso, rientrato in Italia. Dopo aver ricevuto il no del Como, la Beneamata ha deciso di virare fortemente verso Cristian Chivu. L’ex nerazzurro, sia da giocatore che da allenatore delle giovanili, lascerà il Parma per approdare all’Inter. Il punto della situazione lo ha fatto il nostro Onorio Ferraro, direttamente sotto la sede in Viale della Liberazione. Di seguito il video targato Inter-News.it.

Chivu sulla panchina dell’Inter: ci siamo!

FUMATA BIANCO IN ARRIVO – Poco prima di pranzo Chivu aveva avviato i contatti con il Parma per rinnovare il contratto, ma il tutto è stato congelato. Il rumeno si prepara a diventare nerazzurro.