Video IN – Inter-Barcellona, tifosi catalani già in clima partita!

Inter-Barcellona è un match valido per il ritorno delle semifinali di Champions League. Dal video del nostro Sandro Caramazza si evince come i tifosi blaugrana siano già in clima match.

L’ENTUSIASMO – Inter-Barcellona è già iniziata. Non in campo o sugli spalti, ma nella città nella quale si manifesterà il ritorno delle semifinali di Champions League. Per le strade di Milano sono infatti già vari i tifosi delle due compagini intenti a prepararsi per il confronto di stasera 6 maggio. Non solo quelli nerazzurri, ma anche i culé. Ciò emerge in maniera tangibile dal video realizzato dal nostro Sandro Caramazza, che ha ritratto un gruppo di tifosi catalani già in clima partita in Piazza Duomo.

Inter-Barcellona, le ultime sul match

LA SITUAZIONE – Per quanto riguarda lo spettacolo che potrà offrire il campo, nella mattinata è arrivata la conferma, a meno di sorprese negative, della titolarità di Lautaro Martinez. L’argentino, grazie alle buone sensazioni avvertite nel ritiro di ieri, ha dato allo staff tecnico la certezza di poter esserci dal primo minuto contro il Barcellona. L’Inter potrà, dunque, puntare sulla Thu-La sin dall’inizio della sfida, nell’auspicio di poter pungere i rivali sin dalla prima fase del match. Ripetere quanto visto al Montjuic, in tal senso, sarebbe un punto di partenza non banale per alimentare le ambizioni dei nerazzurri nel corso dell’incontro.