Video IN – Entusiasmo nerazzurro prima di Inter-Barcellona. Il coro!

L’ENTUSIASMO – Inter-Barcellona è già iniziata. Non in campo o sugli spalti, ma nella città nella quale si manifesterà il ritorno delle semifinali di Champions League. Per le strade di Milano sono infatti già vari i tifosi delle due compagini intenti a prepararsi per il confronto di stasera 6 maggio. Non solo i catalani (clicca qui per il video), ma anche i nerazzurri. Il nostro Sandro Caramazza ci mostra il “delirio meneghino” in vista dell’importantissima sfida contro i blaugrana. Nell’attesa del confronto di stasera, l’entusiasmo dei tifosi è alle stelle. La speranza di disputare la seconda finale in tre anni spinge a vivere con il massimo coinvolgimento quello che sarà, in ogni caso, un evento storico per i tifosi e la squadra nerazzurra.

Inter-Barcellona, le ultime in casa blaugrana

LE SCELTE – Per quanto concerne il campo, il tecnico tedesco Hansi Flick potrebbe orientare le sue scelte di formazione in base all’esigenza di contenere il più possibile Denzel Dumfries. Da qui la possibile titolarità di Inigo Martinez nel ruolo di terzino sinistro, con Ronald Araujo pronto a sostituirlo nella posizione di centrale di difesa. Nessun dubbio sulla presenza dal primo minuto di Ferran Torres, con Robert Lewandowski che potrà essere impiegato a partita in corsa.