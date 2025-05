VIDEO IN – Curva al veleno: «Società Inter se ne sbatte il c*** di noi, questo il succo!»

Come annunciato ieri sui social, la Curva Nord nerazzurra si è radunata all’esterno del centro sportivo di Appiano Gentile per l’ultimo allenamento dell’Inter prima della partenza per Monaco. Cori di supporto e di sostegno alla squadra non sono mancati, ma è anche continuata la protesta per la mancata distribuzione dei biglietti per la finale di Champions League ai gruppi ultras. Sul posto l’inviato Onorio Ferraro.

CLIMA – Come promesso la Curva Nord si è radunata all’esterno del centro sportivo dei Appiano Gentile per sostenere l’Inter a due giorni dalla finale di Champions League contro il PSG. In questi minuti un numeroso gruppo di tifosi interisti è presente fuori i cancelli della Pinetina, aspettando la fine dell’allenamento della squadra di Inzaghi. C’è grande voglia di spingere la squadra e di far sentire la propria vicinanza, a due giorni da uno storico appuntamento, in cui l’Inter potrebbe alzare al cielo di Monaco di Baviera la quarta Coppa dei Campioni della propria storia.

La Curva Nord continua la protesta contro l’Inter per i biglietti della finale

SITUAZIONE – Da parte della Curva Nord prosegue anche la contestazione nei confronti della società per la gestione dei biglietti per la finale dell’Allianz Arena. I supporters del settore più caldo del tifo nerazzurro non accettano la decisione del club di non riservare dei tagliandi agli ultras. Queste la posizione presa da uno dei capi ultras dell’Inter: «Questa Inter se ne sbatte il ca*** di noi. Questo è il succo della società inter. Non è colpa nostra, a noi ci hanno lasciato fuori. Però a Barcellona hanno voluto la nostra vicinanza. Cosa gli costava venire qua a salutare con la squadra. Invece la situazione è questa qua. Siamo sempre andati ovunque. Noi come curva nord ringraziamo tutti i tifosi che sono venuti qua con noi, ma la situazione della società è questa». Va detto che al termine del discorso per ribadire la posizione dei gruppi ultras, non sono mancati cori di sostengo per l’Inter. Le parole riprese dal nostro inviato sul posto Onorio Ferraro.