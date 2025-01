VIDEO IN – Buchanan via, dentro Zalewski o Biraghi? Il punto sul mercato dell’Inter

Direttamente dall’Hotel Sheraton di Milano, la “sede” del calciomercato di Serie A e non solo, l’inviato di Inter-News.it Onorio Ferraro fa il punto su tutte le trattative in entrata e in uscita dall’Inter. Da Tajon Buchanan a Nicola Zalewski e altro ancora.

IL PUNTO SUL MERCATO – L’Inter continua a lavorare sul mercato, sia per le operazioni immediate che in vista della prossima stagione. Con la partenza di Tajon Buchanan, sempre più vicino al Villarreal in prestito con diritto di riscatto, la dirigenza nerazzurra è già alla ricerca di un sostituto per la fascia. Come riportato dall’inviato di Inter-News.it, Onorio Ferraro , direttamente dall’Hotel Sheraton di Milano, epicentro delle trattative di mercato in Serie A, il nome più caldo per prendere il posto del canadese è quello di Nicola Zalewski. L’esterno polacco, in uscita dalla Roma, è una soluzione ideale per l’Inter soprattutto per la sua duttilità e giovane età. Se la trattativa per Zalewski dovesse complicarsi, l’Inter ha già pronto un piano B: Cristiano Biraghi. L’ex nerazzurro, attualmente alla Fiorentina, rappresenterebbe una soluzione più esperta e affidabile. Oltre alla questione Buchanan, l’Inter ha già ufficializzato la cessione in prestito di Tomas Palacios al Monza, mentre resta da definire il futuro di Marko Arnautovic.

Il punto sul mercato dell’Inter direttamente dall’Hotel Sheraton di Milano

Speciale Calciomercato, seguici ovunque!

