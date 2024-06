VIDEO IN − Agoumé e Thuram jr, parla Damiani sotto la sede Inter!

Oggi in sede all’Inter Oscar Damiani insieme a Djibril Niang, agente di Lucien Agoume. L’agente italiano ha parlato pure di Thuram jr. Sul posto il nostro inviato Onorio Ferraro.

PAROLE – In sede all’Inter è avvenuto un vertice di mercato tra Damiani, Djibril Niang e il club per parlare di qualche elemento nerazzurro. Come Lucien Agoume, che ha vissuto l’ultima stagione in prestito al Siviglia in Liga. Da capire il futuro del ragazzo francese, interessante sicuramente per il mercato internazionale. Ma oltre a Lucien, occhi su un altro giocatore transalpino come Khephren Thuram, fratello di Marcus. Su entrambi si è espresso Oscar Damiani, esperto agente Fifa e intermediario italiano. Sul posto ha raccolto immagini e dichiarazioni il nostro Onorio Ferraro.

Come una settimana fa l’Inter vede figure sicuramente molto importanti sul mercato. La scorsa settimana erano arrivati in sede sia il DS del Venezia Antonelli che il procuratore di Frattesi Beppe Riso.