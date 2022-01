VIDEO – Gosens al CONI per cominciare le visite mediche con l’Inter

Gosens, come da previsione, è arrivato in questi minuti al CONI per sottoporsi alle visite mediche con l’Inter. Di seguito il video fatto dal nostro inviato.

VISITE MEDICHE – Gosens è arrivato in questi minuti al CONI per effettuare la prima parte delle visite mediche con l’Inter. Nella giornata di oggi anche la possibile firma sul contratto (vedi dettagli) e poi l’annuncio ufficiale. Presto nuovi aggiornamenti

Gosens pronto per le visite mediche, questo il video fatto dall’inviato di Inter-News.it al CONI, Roberto Balestracci.