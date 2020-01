VIDEO – Gol piÃ¹ bello dell’Inter nel 2019: ecco i risultati!

VIDEO – Gol più bello dell’Inter nel 2019: ecco i risultati!

Con un sondaggio (consultabile qui), abbiamo chiesto ai lettori di votare il gol più bello dell’Inter in tutto il 2019. I candidati erano Radja Nainggolan, Marcelo Brozovic, Antonio Candreva, Romelu Lukaku e Nicolò Barella. Ecco il gol più bello, secondo i lettori di Inter-News!

THE WINNER IS – Il gol più bello dell’Inter nell’anno 2019, secondo i voti dei lettori di Inter-News, è stato quello siglato da Nicolò Barella contro il Verona. L’ex Cagliari non poteva trovare un modo migliore per siglare la prima rete in Serie A con la maglia dell’Inter. Uno splendido tiro a giro sotto l’incrocio che vale tre punti, al termine della difficile gara contro il Veron. Un gol che ha fatto esplodere la gioia di Antonio Conte e di tutta la panchina nerazzurra, e che è valso al numero 23 il premio di gol più bello di novembre. Ecco il bellissimo gol di Barella, nel video ufficiale del canale YouTube della Serie A:

RISULTATI – Il gol di Barella contro il Verona si è aggiudicato la vittoria con il 58,7% dei voti. Al secondo posto, con il 17,4%, si posiziona la splendida volée di Radja Nainggolan contro la Juventus. Seguono Antonio Candreva con la rete del 4-0 al Lecce (13,7%) e Romelu Lukaku contro il Brescia (9,2%). Infine, solo l’1% ha preferito la rete con cui Marcelo Brozovic ha inaugurato la prima stagione di Conte all’Inter, il meraviglioso tiro a giro che ha avviato le danze contro il Lecce.