VIDEO − Genoa-Inter, ci siamo! Scelte e aspettative | Inter-News Web TV

Tra poco inizierà Genoa-Inter, match valido per la prima giornata di Serie A. I campioni d’Italia si preparano alla prima uscita ufficiale sul campo di Marassi. La nostra Romina Sorbelli su Inter-News Web Tv ha presentato le due probabili formazioni e le primissime aspettative sull’imminente partita.

CI SIAMO – Genoa-Inter è la prima uscita ufficiale in campionato per i campioni d’Italia. La squadra di Simone Inzaghi vuole partire subito forte, per lanciare già un messaggio alle dirette rivali. I nerazzurri dovranno fare a meno di tre giocatori: de Vrij, Zielinski e Buchanan. Mentre Asllani ce l’ha fatta e a Marassi è a disposizione. Uno dei protagonisti della partita potrà essere anche Yann Aurel Bisseck, che dovrebbe vincere il ballottaggio con Benjamin Pavard. Mentre in attacco, c’è attesa per rivedere insieme Thuram e Lautaro Martinez. Dall’altro lato, Gilardino si affiderà ad un attacco inedito, in attesa di poter contare sul nuovo attaccante Andrea Pinamonti. Su Inter-News Web Tv, la nostra Romina Sorbelli ha approfondito il discorso, presentando anche le due formazioni e le sue aspettative sull’imminente Genoa-Inter.

