VIDEO – Eriksen si presenta: “Il derby? Lo vince l’Inter”

Christian Eriksen si è già presentato ai tifosi dell’Inter e lo fa anche oggi in un video pubblicato dalla società sul suo profilo youtube in cui il centrocampista danese si presta a un simpatico botta e risposta sui suoi gusti e passioni, ma con le idee già molto chiare sul derby di domenica sera

Christian Eriksen è arrivato da poco all’Inter, ha già fatto il suo esordio in maglia nerazzurra ed è già entrato nel cuore dei tifosi nerazzurri che lo hanno accolto con grande calore fin dal suo arrivo a Milano. Il centrocampista danese si è prestato oggi a un simpatico “botta e risposta” in un’intervista pubblicata dall’Inter sul suo canale youtube in cui Eriksen parla dei suoi gusti musicali e in fatto di cibo, delle sue passioni, dei suoi idoli e dimostra di avere già le idee molto chiare in vista del derby contro il Milan di domenica sera. A domanda secca su chi vince il derby l’ex Tottenham non ha dubbi: «Inter!».

fonte video: canale youtube Inter