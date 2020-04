VIDEO – Eriksen, allenamento in garage con un compagno speciale

Christian Eriksen, arrivato all’Inter dal Tottenham nel mercato di gennaio, ha pubblicato un video sul suo profilo “Instagram” ufficiale dove cerca di tenersi in forma insieme a un compagno di allenamento… Speciale.

IN FORMA – “Ci teniamo in forma!” con queste parole Christian Eriksen ha commentato il video che ha pubblicato, in cui fa una piccola corsetta in garage insieme al figlio. Come si vede dalle immagini quest’ultimo è molto divertito nel potersi ‘allenare’ con il padre. Insomma, in periodo di Coronavirus e quarantena, ogni sessione di movimento fisico può far bene, specialmente per il danese che al rientro in campo dopo l’emergenza sarà chiamato ad accendere la luce del centrocampo dell’Inter, tenendo fede alle speranze che tutti i tifosi nerazzurri hanno riposto in lui.