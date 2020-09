VIDEO – Ecco il primo video dell’Inter per...

VIDEO – Ecco il primo video dell’Inter per l’arrivo di Hakimi

Achraf Hakimi Borussia Dortmund-Inter

L’Inter ha diffuso tramite TikTok il primo video per presentare il primo acquisto di questa stagione, il terzino Achraf Hakimi.

VIDEO INTRODUTTIVO – Il primo acquisto dell’Inter per la stagione 2020-2021 oggi avrà la sua giusta celebrazione. Il primo video per Hakimi è stato diffuso dalla società tramite il suo profilo TikTok. Una sorta di preview per quanto arriverà dopo. Ecco il link:

https://www.tiktok.com/@inter/video/6870394608652766465?lang=it