VIDEO – Coronavirus, Young lancia un appello: “Tutti a casa come me”

Ashley Young, esterno dell’Inter, si è rivolto a tutti i tifosi nerazzurri e non solo per essere responsabili per combattere l’emergenza Coronavirus

VIDEO – Queste le parole dell’esterno dell’Inter, Ashley Young, sul suo profilo Instagram verso tutti i tifosi dell’Inter e non solo per contrastare il Coronavirus. «Ciao a tutti, sono Ashley Young. In questo momento delicato dobbiamo essere uniti e restare a casa. Anche io lo sto facendo, andrà tutto bene. Together as a team».