VIDEO – Bellanova-Inter: parla Capozucca. Dzeko al Fenerbahce | TG Inter-News

TG Inter-News al via con una nuova edizione, rinnovata e sempre più digitale! Ecco il punto sulla giornata nerazzurra, in formato video, a firma Inter-News.it. Il calciomercato sta per entrare nel vivo. Frattesi nel mirino, Bellanova si allontana. Sul laterale ha parlato ai nostri microfoni Stefano Capozucca. Intanto, Dzeko firma per il Fenerbahce

TG NERAZZURRO − Inter in ferie, ma non tutti i giocatori. In campo le Nazionali. Ieri si è decisa la Nations League che è andata alla Spagna, all’Italia il terzo posto. In gol Federico Dimarco contro l’Olanda, così come il possibile futuro interista Davide Frattesi. A proposito del centrocampista del Sassuolo, importanti le sue parole in merito al futuro (vedi articolo), così come quelle dell’AD neroverde (vedi articolo). Nell’operazione dovrebbe entrare anche Samuele Mulattieri, che sarà riscattato dal Frosinone. Novità anche su Bellanova. Tra Inter e Cagliari, si è inserito il Torino. Sul laterale dell’Under 21 si è espresso ai nostri microfoni l’ex dirigente del Cagliari, Stefano Capozucca (vedi articolo). Intanto, è arrivata la fumata bianca per Edin Dzeko. Fatta per il suo passaggio a zero al Fenerbahce. Tutto questo e molto altro nell’appuntamento di oggi del TG Inter-News, curato e realizzato dalla nostra redattrice Romina Sorbelli, in conduzione nell’edizione odierna. Di seguito il TG IN di lunedì 19 giugno 2023 pubblicato sulla nostra Web TV (iscriviti subito!).

SEGUICI OVUNQUE – Sei interessato a 360° al mondo nerazzurro? Vuoi supportarci? Allora non perdere nessuna edizione del TG Inter-News e nessun video in diretta sul nostro canale YouTube ma non solo. Per restare aggiornato su tutte le notizie (vedi pagina), seguici sul sito (scopri qui come fare per collaborare con noi!), sull’app (scaricala qui gratuitamente!) ma anche su tutti i canali social della nostra testata giornalistica. Ci trovi su Facebook (segui la pagina), Instagram (segui la pagina) e Twitter (segui l’account), oltre che su Telegram (iscriviti al canale).