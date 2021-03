VIDEO – Bastoni svela la sua Top 11 delle leggende dell’Inter

Alessandro Bastoni è stato protagonista della prima puntata di “My Inter Top 11”: questa la squadra nerazzurra del difensore centrale italiano

SQUADRA IDEALE – Alessandro Bastoni ha raccontato nel corso di “My Inter Top 11” quali sono le undici leggende nerazzurre che compongono la sua formazione ideale dell’Inter. A seguire il comunicato e il video pubblicati sul sito dell’Inter. “Quante volte abbiamo pensato alla nostra squadra ideale? E se potessimo creare la nostra top 11 quali sarebbero le leggende nerazzurre che dovrebbero necessariamente farne parte? Abbiamo rivolto questa domanda ai giocatori della squadra di Antonio Conte che hanno scelto undici campioni che hanno segnato la storia nerazzurra schierandoli in campo“.

PROTAGONISTA – “Il protagonista della prima puntata di “My Inter Top 11”, powered by Manpower Group, è Alessandro Bastoni: il difensore nerazzurro nella sua formazione ideale ha inserito campioni di tutti i tempi, componendo una squadra ricca di talento, grinta, storia, forza, classe, giocatori simboli di interismo e bomber che con i loro gol hanno incantato i tifosi e conquistato trofei“.

SCELTE – “4-3-3 il modulo scelto dal difensore classe 1999. A difendere la porta Walter Zenga “uno dei portieri più rappresentativi dell’Inter”; in difesa Zanetti, Bergomi, Materazzi e Bergomi “giocatori che hanno dimostrato cos’è l’interismo e cosa voglia dire appartenere a questo Club”; a centrocampo Berti “la grinta e il cuore”, Stankovic “passione pura” e Vieira “potenza fisica e non solo”; in attacco il tridente formato da Vieri, Ronaldo e Milito “per le emozioni indimenticabili e i gol che hanno regalato”.

MY INTER TOP 11 di Alessandro Bastoni:

Zenga; Zanetti, Bergomi, Materazzi, Bergomi; Berti, Stankovic, Vieira; Vieri, Ronaldo, Milito

Infine il talento che vorrebbe di una delle leggende scelte…da scoprire guardando il primo episodio di “My Inter Top 11”!”.

