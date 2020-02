VIDEO – Barella, tanti auguri: +23! Riviviamo l’eurogol al Verona

Condividi questo articolo

Tanti auguri a Nicolò Barella! Il centrocampista dell’Inter compie oggi 23 anni. Per celebrare l’occasione, riviviamo insieme uno dei suoi più bei gol in maglia nerazzurra, ovvero quello che permise alla squadra di Antonio Conte di vincere per 2-1 a San Siro contro il Verona.

EUROGOL – Arrivato in estate dal Cagliari dopo una lunga e complicata trattativa, Nicolò Barella ha saputo in poco tempo farsi strada nel cuore di tutti i tifosi nerazzurri grazie a un mix di grinta, cuore e capacità di trovare gol pesantissimi. Sono tre le reti in stagione, tutte e tre molto importanti: quella del pareggio contro lo Slavia Praga al debutto in Champions League, l’ultima contro la Fiorentina che ha regalato il passaggio all’Inter alla semifinale di Coppa Italia e quello contro il Verona in campionato che ha permesso ai nerazzurri di vincere per due reti a uno. Proprio quest’ultima vogliamo riproporre con questo video, per celebrare i 23 anni del giocatore compiuti oggi. Tanti auguri, Nicolò!