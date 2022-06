VIDEO – Asllani, l’Inter nel destino e un saluto: «Non vedo l’ora di iniziare!»

Asllani muove i suoi primi passi da nuovo giocatore dell’Inter dopo l’ufficialità del club nerazzurro (vedi articolo). Il centrocampista albanese aveva il nerazzurro nel destino già nella data di nascita. Di seguito le sue primissime parole

ENTUSIASMO – Kristjan Asllani è un nuovo giocatore dell’Inter. Il centrocampista albanese classe 2002 aveva il nerazzurro nel destino già dalla data di nascita: è nato infatti il 9 marzo proprio come l’Inter. Intanto l’ex Empoli non sta nella pelle e manda un messaggio a tutti gli interisti: «Ciao Inter Fans, non vedo l’ora di iniziare».

“Inter = 9 marzo 1908, Kristjan = 9 marzo 2002. Destino”.