Vidal: “Via da Barcellona? Vedremo. Felice se mi chiama Juventus”

Arturo Vidal Barcellona

Arturo Vidal – obiettivo dell’Inter per la prossima stagione – ha parlato al canale “YouTube” del content-creator Daniel Habif. Il centrocampista cileno ha parlato del suo possibile addio al Barcellona e di un ipotetico ritorno alla Juventus.

QUESTIONE FUTURO – Arturo Vidal è chiaro sul futuro del Barcellona, un po’ meno sulla sua futura squadra. Il cileno infatti potrebbe lasciare i blaugrana: «Al Barcellona devono cambiare molte cose. Una delle migliori squadre del mondo non può avere solo 13 grandi giocatori e il resto elementi di basso livello. Tutte le grandi squadre hanno 23 giocatori in grado di lottare per un posto, non si può pensare di poter vincere soltanto con i titolarissimi. Abbiamo Messi che è il numero uno, un extraterrestre. Ma ha bisogno di aiuto, servono giocatori che migliorino la squadra e portino risultati. Riguardo a me, non c’è nessuno come il sottoscritto. Lo indicano i numeri degli ultimi tredici anni, ho sempre cambiato in meglio le squadre dove sono andato a giocare. Sono a disposizione delle decisioni del club, cercherò di essere il migliore sia se dovessi rimanere, che se dovessi cambiare squadra. Ho parlato con Koeman, vediamo cosa succederà».

POSSIBILE RITORNO – Nonostante l’Inter abbia adocchiato il giocatore, Vidal ha parlato di un possibile ritorno alla Juventus, ora allenata da Pirlo: «Era incredibile in campo, figuriamoci come potrà essere come allenatore. Se mi chiamano lui o la Juventus sarei felice, ma devo stare tranquillo. Se succede, succede. Ho grande affetto per la squadra e per Andrea».